Afrika sıcakları geldi bir anda Ağustos yazı olacak hafta sonu hava çok sıkıntılı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hem bugünün hem de hafta sonunun hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.