Afrika sıcakları geldi bir anda Ağustos yazı olacak hafta sonu hava çok sıkıntılı
AFRİKA'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi kavuracak. Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu için uyarı verdi. Afrika'dan gelen sıcaklıkların etkili olması sebebiyle, bunaltıcı bir hava olacak. İzmir'de sıcaklık 37 dereceyi, İstanbul'da 33 dereceyi bulacak.
TÜRKİYE bu hafta sonunda yaza hızlı bir giriş yapacak. Sıcaklık Ağustos ayında gördüğümüz kadar yüksek ve bunaltıcı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahminlere göre sıcak hava dalgası Afrika üzerinden geliyor. Hafta sonunda sıcaklık artışı sebebiyle hamile, yaşlıların tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hem bugünün hem de hafta sonunun hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Toz aşımı da olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, cumartesi günü Marmara'nın batısı ile Ege Bölgesi'nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
ANKARA hava durumu
Ankara ve İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, her iki kentte de parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını ifade etti. Tekin, Ankara'da hafta sonu boyunca hava sıcaklığının 30 ila 33 derece arasında olacağını öngördüklerini söyledi.