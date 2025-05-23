Oğuz Murat Aci’nin eşi ve babasından canlı yayında 'kan parası' kavgası

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin trafik kazasında hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada gelin Şükriye Aci, tazminatının ödenmesi karşılığında şikayetini geri çekince ölen Murat Aci'ni babası Özer Aci, isyan etti. Taraflar Show TV ekranlarında arşı karşı geldi birbirlerini suçladı.

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Türkiye'nin konuştuğu Oğuz Murat Aci davasında Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin şikayetini geri çekmesi sonrası başlayan tartışmada baba Özer Aci, gelini Şükriye Aci'ye tepki göstererek "Şükriye Aci, oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı" demişti. Taraflar ilk defa televizyonda karşı karşıya geldi.

İstanbul Eyüpsultan'daki ATV trafik kazasında yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

'Mağdurların maddi ve manevi tazminata ilişkin talepleri karşılanmıştır'

Şükriye Aci'nin avukatı olayı şu açıklamayla duyurdu:

"Kazaya dair ceza soruşturmalarının sürdüğü ve kazada yaralanan kişiler ile Şükriye Aci tarafından maddi ve manevi tazminat davası açma hazırlığı yapıldığı esnada, yurt dışında tutuklu olduğu bilinen suça sürüklenen çocuğun ailesi tarafından kazadan kaynaklı zararları giderme girişiminde bulunulması üzerine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/A maddesi hükmü çerçevesinde yürütülen müzakereler neticesinde uzlaşmaya varılmış, mağdurların maddi ve manevi tazminata ilişkin talepleri karşılanmıştır."

'Oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı'

Bu gelişme üzerine basına konuşan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "30 yıllık evladını kaybeden benim. 3 yıllık eşini kaybeden Şükriye Aci, oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı. Maddi, manevi haklarından vazgeçmiş. Yarın öbür gün o çocuğuna maneviyatı nasıl anlatacak, o çocuk hesap sormayacak mı?" dedi.

'Asıl pazarlık yapan kayınpederimdir'

Taraflar dün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'a konuk oldu. Karşı ta rafla parayla anlaşarak şikayetini geri çektiğini belirten Şükrüye Aci, “Kimse beni dinlemedi, davanın asıl muhatabı benim. Haklıyken haksız duruma düştüm. Bir sürü lince ve iftiraya maruz kalıyorum" açıklamasını yaptı.

100 milyon iddialarına cevap veren Şükriye Aci, "Kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacak olduğumuz parayı bu şekilde almış oldum" dedi. Şükriye Aci, "Asıl karşı tarafla kazadan 3 gün sonra pazarlık yapan kayınpederimdir” diyerek iddialarını dile getirdi.

'Kendi almış olduğu paraya kılıf uydurmaya çalışıyor'

Baba Özer Aci ise kimseyle para konusunda pazarlık yapmadığını vurgulayarak “Oğlumun hayatını paraya sattı! Ben kimseyle pazarlık yapmadım! Şikayetim de davam da devam ediyor" diye yanıt verdi. Davaya sonuna kadar devam edeceğini belirten Özer Aci, gelinin iddialarına cevap vererek "Kendi almış olduğu paraya bir kılıf uydurmaya çalışıyor ama bu kılıf bana uymaz, biraz küçük gelir" dedi.

'Kanıtlarım var'

Şükriye Aci ise "Benim kanıtlarım da mevcut, iftiralarına devam edeceklerse gerekirse paylaşacağımı buradan belirtmek istiyorum" dedi.