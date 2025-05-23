İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını öldüren Rodriguez ölüm cezası alabilir! Evinin camında bakın kimin fotoğrafı bulundu

Geçtiğimiz gün ABD'nin başkenti Washington DC'de 2 İsrailli diplomat silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren Elias Rodrigez tutuklandı. Savcı Rodrigez'in ölüm cezası alabileceğini söyledi. Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rodrigez'in evine operasyon düzenledi. Rodriguez'in evinin camında, öldürülen Filistinli bir çocuğun fotoğrafı bulundu.

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Washington DC'deki Yahudi müzesinin önünde, iki İsrail Büyükelçiliği çalışanını vurmakla suçlanan Elias Rodrigez, birinci derece cinayetin yanı sıra yabancı yetkilileri öldürmek ve ilgili ateşli silah suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Savcısı Jeanine Pirro, düzenlediği basın toplantısında çarşamba gecesi gerçekleşen saldırının bir nefret suçu olarak soruşturulduğunu ve daha fazla suçlamanın beklendiğini söyledi.

Rodriguez, saldırının ardından "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

Cezası ne olacak?

"Bu ölüm cezasına uygun bir dava” diyen Pirro, savcıların ölüm cezası isteyip istemeyeceklerini söylemek için henüz çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.

FBI'ın Washington DC saha ofisinden Steve Jenson, cinayetleri “Yahudi toplumuna yönelik bir terör ve şiddet eylemi” olarak nitelendirdi.

30 yaşındaki Rodriguez, olay yerinde tutuklandı.

Silahı yasal olarak satın almış

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan incelemeye göre, olayda kullanılan silah Mart 2020’de Illinois eyaletinden Rodriguez tarafından yasal olarak satın alındı.

Mahkeme belgelerinde, Rodriguez’in 20 Mayıs’ta Chicago’dan Washington’a uçtuğu, bagajında silah taşıdığı ve saldırıdan sadece üç saat önce etkinlik bileti aldığı kaydedildi.

Filistin yanlısı bir protestocu

Rodriguez'le bağlantılı sosyal medya hesapları, Filistin yanlısı protesto hareketine yoğun bir şekilde dahil olduğunu gösteriyor. Federal savcılara göre Irak Savaşı gazisinin oğlu olan Elias Rodriguez, sol siyasi görüşe mensup.

Müfettişler Rodriguez'in internette yazdığı iddia edilen ve İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan, ABD politikalarını eleştiren ve siyasi şiddet kullanımını tartışan yazıları doğrulamaya çalıştıklarını bildirdi.

Evinin dün arandığı ve elektronik cihazlarınının da incelendiği açıklandı.

Evinin camında Filistinli çocuğun fotoğrafı var

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rodriguez’in yaşadığı Albany Park semtindeki binaya operasyon düzenledi. Yetkililer, Rodriguez'in dairesinin dışında 2023 yılında Chicago'da öldürülen Filistinli-Amerikalı bir çocuğun fotoğrafını sergilediğini söyledi. Çocuğun fotoğrafının altında 'Justice for Wadea' (Vadea için adalet) yazdığı görüldü.

Mahkeme belgelerine göre, Rodriguez saldırı sırasında büyükelçilik çalışanlarına arkadan yaklaşarak, belinden çıkardığı 9 mm tabanca ile ateş etti. Kurbanlar yere düştükten sonra yanlarına giden Rodriguez’in birden fazla kez ateş etmeye devam ettiği aktarıldı. Kadın kurbanın sürünerek kaçmaya çalıştığı, sanığın onu takip edip tekrar ateş açtığı belirtildi. Olay yerinde 21 boş kovan bulundu.