Aziz Yıldırım ile Ali Koç bir araya geldi! İşte görüşmenin perde arkası
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım dün görüştü. Yıldırım-Koç görüşmesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir görüşme gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."
Gündemdeki konuları değerlendiren ikilinin görüşmesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurul için neden eylül ayında karar kıldığını Aziz Yıldırım'a anlattı.
Yıldırım, Koç'tan kongre tarihini öne çekmesini istedi. Ancak Koç bu fikre sıcak bakmadı, eylül ayı için kararlı olduğunu iletti.