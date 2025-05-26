Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş, koç, koyun fiyatları pazar, Migros ve Carrefour
2025 yılı kurban bayramı 6 Haziran'da kutlanacak. Kurbanlık pazarları hareketlenmeye başladı. 2025 yılında çok daha fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışa sunuldu. Ancak kurbanlık fiyatları 2025 yılında hayli tuzlu oldu. Büyükbaş kurban fiyatı 400 bin lirayı bulurken, küçükbaş kurban fiyatı 20 bin lira civarında. Bu sene Migros ve CarrefourSa kurbanlık satışı yaparken, A101 ve ŞOK kurban satışı yapmıyor. Marketlerde de kurban fiyatları yüksek. Vakıfların kurban bağışı da belli oldu.
6 Haziran'da kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık telaşı başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu sene kurbanlıkla ilgili hiçbir sorunumuz yok" derken, vatandaş kurbanlık fiyatlarıyla şaşkına dönmüş durumda. İstanbul'da en çok büyükbaş hayvan satışı yapılırken, 400 bini bulan rakamlar var... Küçükbaş hayvanda da rakamlar 20 bini geçiyor... Kurban alırken sağılık durumunu belirlemek için Tarım Bakanlığı'nın bir uygulaması var, onu mutlaka indirin. Küpeyi okutup hayvanın geçmişini öğrenebiliyorsunuz. İşte kurbanlık fiyatları, kurban kesim yerleri ve kurban kontrol uygulamasına dair bilgiler:
Daha çok kurbanlık geldi ama fiyatlar yüksek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre bu sene büyükbaş hayvanda geçen sene kesilen kurbandan yüzde 60 daha fazla kurbanlık piyasada. Küçükbaşta ise geçen sene kesilen hayvanların yüzde 55 daha fazlasını kurbanlık olarak arz edildi. Bu artışa rağmen kurbanlık fiyatları alıp başını gitmiş durumda.
Büyükbaş kurbanlık fiyatı
Anadolu illerinde kurbanlık fiyatları nispeten daha hesaplı. Ancak İstanbul'da fiyatlar yüksek. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan hayvan pazarında en çok büyükbaşlar satıldı. Fiyatları 250 bin ila 380 bin arasında değişiklik gösteriyor.
Küçükbaş kurbanlık fiyatları: Koyun keçi...
Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Küçükbaş kurbanlığı 11 ile 20 bin lira arasında bulmak mümkün.