MHP'li Yıldız'dan 'iyi hal' çıkışı! 'Suçtan pişman olup olmadığı araştırılmalı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hukukçu kurmaylarından İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, ceza infaz rejiminin önemli unsurlarından biri olan “iyi hal” uygulamasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Abone ol

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hukukçu kurmaylarından Feti Yıldız, “iyi hal” kavramına dair yaptığı açıklamada, şartlı salıverme için hükümlünün cezaevi kurallarına uyumu, ıslah programlarına katılımı ve suçla ilgili pişmanlığının dikkate alındığını belirtti. Yıldız, Anayasa Mahkemesi’nin, “iyi hâl kabul edilmenin temel ölçütü, işlenen suça duyulan pişmanlıktır” yorumunu da hatırlattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız, “iyi hal”in yalnızca cezaevinde sergilenen disiplinli davranışlarla sınırlı bir değerlendirme olmadığını, aynı zamanda hükümlünün işlediği suça yönelik gerçek bir pişmanlık duyup duymadığının da esas alınması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Şartlı salıverme kararı verilmesi açısından zorunlu bir unsur olan iyi hâl, hükümlünün ceza infaz kurumlarında kurallara uygun şekilde hareket etmesi, idarece konulmuş iyileştirme ve ıslah programlarına katılması, bir daha suç işlemesini engelleyecek şekilde pişman olup olmadığı hususlarındaki tutumunu gösteren bir değerlendirmedir.”

Yıldız ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin iyi hâl konusundaki tanımına da atıfta bulundu:

“İyi hâl kabul edilmenin temel ve belirleyici ölçütü, hükümlünün işlemiş olduğu suça ilişkin duyduğu pişmanlıktır.”