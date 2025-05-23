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Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni gelişme!

Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni gelişme!

Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'un yargılanması devam ediyor. Mahkeme heyeti tarafından Çakır'ın avukatlarının keşif yapılması talebini bir kez daha reddedildi.

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Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir dosyada tutuklu yargılanan sanık Uygun ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı maktul Esen'in ve sanık Uygun'un ailesi de takip etti.

Mahkeme başkanı tanık dinleneceğini bildirdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Erol Uygun, sanığın abisi olduğunu, Sema Esen'i kardeşiyle arkadaşlık yaptığı için tanıdığını söyledi. Kardeşinin bir gün "Sema'yı seviyorum" diye yanına geldiğini aktaran Uygun, ailesinin Sema'yı istemediğini bu yüzden Ümitcan'ın ailesiyle tartıştığını iddia etti.

Olaydan bir gün önce Ümitcan ile görüştüklerini söyleyen tanık Uygun, "Kardeşim beni evime bıraktı, sonra annemin yanına gitti, gece orada kaldı. Sabah Sema'nın ölüm haberini aldık. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik. Sema'nın abilerinden biri de oradaydı. Cenazeyi onlarla taşıdık. Ümit gittiğimizde olay yerindeydi, perişan halde ağlıyordu." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları, tanığın beyanında çelişkiler olduğunu ifade ederek, tanık beyanlarını kabul etmediklerini ve olaya konu evde keşif yapılması taleplerini yinelediklerini söyledi.

Beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının keşif yapılması talebini de reddetti.

Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

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