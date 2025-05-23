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Miçotakis'ten küstah talep! "İmza vermeyiz" tehdidi

Miçotakis'ten küstah talep! "İmza vermeyiz" tehdidi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği’nin üçüncü bir ülkeyle herhangi bir anlaşma yapabilmesi için oy birliği gerektiğini belirterek, “Türkiye Avrupa savunma programlarına dahil olmak istiyorsa, endişelerimizi dikkate almalıdır. ‘Casus belli’ kararı üzerinden 30 yıl geçti. Türk dostlarımızdan bu maddeyi kaldırmalarını istemenin zamanı geldi” dedi.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün ülkesindeki Skai radyosuna verdiği demeçte Türkiye’nin Avrupa savunma programına katılmasına onay vermelerine karşılık, Yunanistan’ın Ege’de karasularını altı milin ötesine genişletmesine izin verilmesini istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile “iyi ilişkileri” olduğunu söyleyen Miçotakis, Türkiye’nin savaş sebebi saydığı uygulamada değişiklik yapılması talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceğini kaydetti.

"İMZA VERMEYİZ" TEHDİDİ

“Avrupa Birliği’nin üçüncü bir ülke ile herhangi bir anlaşma imzalayabilmesi için oy birliği gerekli” diyen Yunan Başbakanı, “Türkiye, Avrupa savunması programlarına dahil olmak istiyorsa, bizim endişelerimizi de göz önünde bulundurmalıdır. ‘Casus belli’ kararının üzerinden 30 yıl geçti. Türk dostlarımızdan, bu kararı masadan kaldırmalarını istememiz zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Miçotakis, “Bir yandan, AB’nin finansal kaynaklarından yararlanmak isteyeceksin, diğer yandan AB üyesi bir ülkeyi hakkı olan bir şeyi uygulamaya geçirirse tehdit edeceksin, bu olmaz. İyi ilişkiler içinde olduğum Erdoğan’a da bunu söyleyeceğim” diye konuştu.

Miçotakis ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte başkanlık edecekleri Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin önümüzdeki aylarda Türkiye’de gerçekleştirileceğini ve görüşme için tarih belirleme çalışmalarının yapıldığını söyledi. 

Bilgi notu: “Casus belli” Latince “savaş sebebi” anlamına gelen bir uluslararası ilişkiler terimi. TBMM 8 Haziran 1995’te, Yunanistan’ın Ege’de karasularını altı deniz milinin ötesine genişletmesini “casus belli” kabul ederek, böyle bir durumda hükümete askeri müdahale dahil tüm yetkilerin verilmesi kararını almıştı.

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