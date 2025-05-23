Kurbanlık bağış bedeli 2025 yılı için ne kadar? Darüşşafaka, Kızılay, Mehmetçik Vakfı

Canlı kurban fiyatları 2025 yılı için küçükbaşta 20 bin lirayı, büyükbaşta market alımında hisse başına 25 bin lirayı buluyor. Canlı kurban kesmeyip kurban bağışı yapacaklar ise vakıflara yöneliyor. Peki 2025 yılı vakıf kurban bağış bedelleri ne kadar. İşte rakamlar:

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre bu sene büyükbaş hayvanda geçen sene kesilen kurbandan yüzde 60 daha fazla kurbanlık piyasada. Küçükbaşta ise geçen sene kesilen hayvanların yüzde 55 daha fazlasını kurbanlık olarak arz edildi. Bu artışa rağmen kurbanlık fiyatları alıp başını gitmiş durumda.

Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Küçükbaş kurbanlığı 11 ile 20 bin lira arasında bulmak mümkün. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan hayvan pazarında en çok büyükbaşlar satıldı. Fiyatları 250 bin ila 380 bin arasında değişiklik gösteriyor.

VAKIFLARIN KURBANLIK BAĞIŞ ÜCRETİ

Kurban kesmek yerine bağış yapmak isteyenler için vakıflar da rakamlarını açıkladı. Rakamlar şöyle:

-Mehmetçik Vakfı : 14.500

-Kızılay yurt içi kurban bağışı 13.250, yurt dışı kurban bağışı 5.250

-Türkiye Diyanet Vakfı kurban hisse bedelini 13 bin 500 lira

-Darüşşafaka kurban bağışı : 12.500 TL

-LÖSEV kurban bağışı : 15900

-Yeryüzü Doktorları Gazze için kurban bağışı 15.000 TL,