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CarrefourSa kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları

CarrefourSa kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları

Bu yıl CarrefourSa kurbanlık satışları için paket hazırlayacak. Kurbanlık satışında fiyatlarını da açıklayan CarrefourSa, küçükbaş fiyatları 18.500 liradan başlayıp 20 bin 900 liraya çıkıyor. Büyükbaş hisse fiyatı ise 25 bin 950 lira.

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CarrefourSA kurbanlık paketleri hazırlıyor. Kurbanı canlı olarak mobil uygulama üzerinden alabiliyorsunuz. Fiyatları teslimat günü ve bağışa göre değişiyor. Büyükbaş standart hisse fiyatı 25.950 lira, 4. gün teslimatta 23.950 liraya iniyor. Bağış yapılacaksa hisse fiyatı 19.950 lira.

CarrefourSa kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları - Resim: 0Küçükbaş kıvırcık standart fiyatı (16-20 kg) 20.950, bağış fiyatı 18.500, 4. gün teslim fiyatı 19.950. Karaman küçükbaş standart (12-16 kg) fiyatı 18.500, bağış fiyatı 15950, 4. gün teslim fiyatı 17.500 lira. 

CarrefourSa kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları - Resim: 1

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