Sezaryen doğumu azaltmak için eylem planı!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli’nde düzenlenen kongrede sezaryen doğumun ülkede azaltılabilmesi için ne tür planlamalar yapıldığını dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "11. Uluslararası/15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"ne katıldı. Memişoğlu’nun ebelere yönelik olarak yaptığı konuşmada, normal doğumu arttırarak sezaryen doğumun azaltılmasına yönelik olarak yapılan eylem planında 14 eylemden 9'unun tamamlandığını duyurdu.

MEMİŞOĞLU: ÜLKEMİZDE HER 100 DOĞUMUN 61'İ SEZARYENDİR

Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptığı konuşmada normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyonla ilişkili olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

"Bugün Dünya Sağlık Örgütü normal doğum oranının en az yüzde 70 civarında olmasını öngörüyor. Dünya Sağlık Örgütü, aynı zamanda sezaryen doğumun yüzde 10 ila 15 aralığında kalması gerektiğini ifade ediyor. Bunun anne ve bebeğin sağlığı açısından uygun olduğunu belirtiyor. Birçok gelişmiş ülkede de bu oranlar hedefleniyor. Bu amaçla çeşitli programlar yürütülüyor ancak ülkemizde maalesef her 100 doğumun 61'i sezaryendir ve bu oran dünya ortalamasının çok üzerindedir. İşte bu noktada biz de Sağlık Bakanlığı olarak harekete geçtik"

Ekim 2024 tarihinde 40 hafta sürecek 14 temel eylemden oluşan eylem planı hazırladıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, şunları söyledi:

"4 Ekim 2024 tarihinde 40 hafta sürecek 14 temel eylemden oluşan eylem planı hazırladık. Burada amacımız tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesidir. Başlangıçta sezaryen oranlarında yüzde 5 azalma hedefledik"

Memişoğlu ayrıca, "Normal doğum eylem planımızda yer alan 14 eylemden 9'unu tamamladık. Eylem planımız uygulamaya geçmeden öncesine göre 30. hafta itibariyle yani nisan sonu verilerine göre, primer sezaryen oranında yüzde 1,74, toplam sezaryen oranında yüzde 1,78 düşüş sağladık" dile getirdi.

Rehber ve sorumlu ebe uygulamasını yeni yönetmelikle uygulamaya aldıklarına değinen Memişoğlu, 5 bin 600 ebe için başlattıkları meslek içi eğitimleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlayacakları bilgisini verdi. Ayrıca, Bakan Memişoğlu, ebelerin görev yetkilerini genişleten yönetmeliği 3 Aralık 2024'te yayımladıklarını hatırlatarak, doğumhane çalışanlarına maddi teşvik amacıyla 1 Ocak 2025 itibariyle ek ödeme teşviklerini yürürlüğe koyduklarını aktardı.

Programa, Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, akademisyenler, ebelik öğrencileri ile ilgililer katıldı.