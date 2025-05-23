BIST 9.493
DOLAR 39,03
EURO 44,32
ALTIN 4.176,52
HABER /  EKONOMİ

Mehmet Şimşek rakamları paylaştı: Yatırımcı güveni güçlü şekilde sürüyor

Mehmet Şimşek rakamları paylaştı: Yatırımcı güveni güçlü şekilde sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığın gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık tahvil ihracıyla ilgili, "Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yatırımcıların Türkiye'ye duydukları güvene dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir. Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir."

"Eximbank, tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisini sağladı"

Şimşek, Türk Eximbank'ın sağladığı yeni kaynağa da değinerek, "Eximbank, tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisiyle, 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurbanlık bağış bedeli 2025 yılı için ne kadar? Darüşşafaka, Kızılay, Mehmetçik Vakfı
Kurbanlık bağış bedeli 2025 yılı için ne kadar? Darüşşafaka, Kızılay, Mehmetçik Vakfı
CarrefourSa kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları
CarrefourSa kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları
Miçotakis'ten küstah talep! "İmza vermeyiz" tehdidi
Miçotakis'ten küstah talep! "İmza vermeyiz" tehdidi
Migros kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları! Kilo fazla çıkarsa...
Migros kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları! Kilo fazla çıkarsa...
Carlo Ancelotti, Real Madrid'e yarın veda edecek
Carlo Ancelotti, Real Madrid'e yarın veda edecek
MHP'li Yıldız'dan 'iyi hal' çıkışı! 'Suçtan pişman olup olmadığı araştırılmalı'
MHP'li Yıldız'dan 'iyi hal' çıkışı! 'Suçtan pişman olup olmadığı araştırılmalı'
Mehmet Serdar Sulukahya öldü! Oyuncuyu bıçaklayan kız bakın kim çıktı
Mehmet Serdar Sulukahya öldü! Oyuncuyu bıçaklayan kız bakın kim çıktı
İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını öldüren Rodriguez ölüm cezası alabilir! Evinin camında bakın kimin fotoğrafı bulundu
İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını öldüren Rodriguez ölüm cezası alabilir! Evinin camında bakın kimin fotoğrafı bulundu
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor! Kilis-Halep doğal gaz boru hattı bağlantısı bitti
Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor! Kilis-Halep doğal gaz boru hattı bağlantısı bitti
Halk tedirgin! İçme suyunda uranyum çıktı
Halk tedirgin! İçme suyunda uranyum çıktı
Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor! Takvim netleşti
Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor! Takvim netleşti