Shell&Turcas "Bir Kural 1 Ömür" kampanyasına destek veriyor

Shell&Turcas, İçişleri Bakanlığı tarafından motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik düzenlemeler kapsamında başlatılan "Bir Kural 1 Ömür" kampanyasına 81 ildeki 1200'ü aşkın akaryakıt istasyonunda destek olacak.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından İstanbul Motobike Fuarı'nda duyurulan düzenlemelere göre motosikletli sürücülerin emniyetini arttırmak için kamu ve özel sektör tarafından tedbirler alınacak.

Bu kapsamda, Shell de istasyonlarına kaskları takılı gelen motosiklet sürücülerine yakıt desteği verecek.

Destekten yararlanmak isteyen motosiklet sürücüleri, kaskları takılı halde geldikleri Shell&Turcas istasyonunda çekecekleri fotoğraflarını, Shell ClubSmart kart numaralarıyla Shell Türkiye'nin Instagram hesabı üzerinden direkt mesaj ile gönderecek ve 30 lira değerinde yakıt puan sürücülerin Shell ClubSmart'ına tanımlanacak. Puanlar takip eden haftanın ilk günü kullanılmaya başlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell&Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye'de 15 yıldır aralıksız düzenledikleri Yol Emniyeti Konferansı ile emniyet kültürünü yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirterek, TEGV ile yürüttükleri 'Trafik Ateşböceği' projesiyle ilköğretim çağı çocuklarına trafik bilinci ve farkındalığı kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Erdem, çalışanların defansif sürüş eğitimlerinden, yakıt ikmal araç sürücülerinin olası yorgunluklarının yapay zeka ile takip edilmesine kadar birçok tedbir aldıklarına dikkati çekerek, "Bilimin ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki operasyonlarımızda yılda 33 milyon kilometreye yakın yol kat ediyoruz ve 7,7 milyon saat çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yapmayı hedefliyor ve buna 'Hedef Sıfır' diyoruz. Operasyonlarımız kurallara uyulduğunda bu hedefe ulaşmanın mümkün olduğunun göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda motosiklet satışlarındaki artışın, motosiklet sürücülerinin sayısındaki yükselişle de net şekilde görülebildiğinin altını çizen Erdem, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu artışla eşzamanlı olarak sadece geçen yıl 1584 vatandaşımızın motosiklet kazalarında hayatını kaybettiğini öğrendik. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı, etkili olacağına ve birçok hayat kurtaracağına inandığımız kampanyaya biz de Shell Türkiye olarak destek veriyoruz. Umarız bu bilinç hızla olması gereken seviyelere gelir, kazalar, yaralanma ve ölümler hızla azalır."