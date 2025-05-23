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İzmir'de icra müdür yardımcısı ve icra katibi tutuklandı sebebi rüşvet

İzmir'de icra müdür yardımcısı ve icra katibi tutuklandı sebebi rüşvet

İzmir'de, rüşvet istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan icra müdür yardımcısı ve icra katibi tutuklandı.

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İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü'ndeki bir dosya karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiasıyla dün yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs'ta İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatmış, şüpheliler düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınmıştı.

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