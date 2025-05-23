Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? Fahrettin Altun duyurdu

Bu sene Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran 2025 cuma gününe denk gelirken, son günü de 9 Haziran pazartesi günü... Kurban Bayramı'nın 2 günü hafta sonuna denk gelince bayram tatili 9 güne uzatılacak mı merak konusu olmuştu. Bu soruya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama getirdi. Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin normal takvim süresinde gerçekleşeceğini duyurdu. Yani 9 günlük tatil yok.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların merakla beklediği "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap verdi. Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Kamuda mesai 10 Haziran'da başlayacak.

Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu?

-"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü kutlanmaya başlanacak. 7 Haziran Cumartesi bayramın ikinci, 8 Haziran Pazar ise bayramın üçüncü günü. Bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi'ye denk geliyor. Bayram tatilinin uzatılmamasıyla birlikte 10 Haziran Salı günü mesaiye geri dönüş yapılacak.