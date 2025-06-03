BIST 9.009
DOLAR 39,18
EURO 44,83
ALTIN 4.234,02
HABER /  GÜNCEL

İBB 5. dalga operasyonunda flaş gelişme! 5 belediye başkanı ve eski vekil de var

İBB 5. dalga operasyonunda flaş gelişme! 5 belediye başkanı ve eski vekil de var

İSTANBUL merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu kişiler arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunuyor.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk soruşturması genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen beşinci dalga operasyonuyla gözaltına alınan 38 kişiden 36'sı sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Bir kişi sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla emniyet ifadesinden sonra serbest bırakılırken, bir kişi ise sevklerden önce adliyeye götürüldü ve tutuklandı.

İfadeler alınıyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden gerildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

İBB 5. dalga operasyonunda flaş gelişme! 5 belediye başkanı ve eski vekil de var - Resim: 0

5 Belediye başkanı ve eski vekil var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden daha sonra 5 zanlı daha yakalanmış, 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mayıs enflasyonu ne kadar emekli zammı ve memur enflasyon farkı netleşti
Foto Galeri Mayıs enflasyonu ne kadar emekli zammı ve memur enflasyon farkı netleşti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sırrı Süreyya Önder'in yerine o isim geldi! İşte DEM Parti’nin yeni Meclis Başkanvekili
Sırrı Süreyya Önder'in yerine o isim geldi! İşte DEM Parti’nin yeni Meclis Başkanvekili
Hello Baby marka 2 bebek ürünü için toplatma kararı! E Bebek bu ürünleri ücretsiz geri alıyor
Hello Baby marka 2 bebek ürünü için toplatma kararı! E Bebek bu ürünleri ücretsiz geri alıyor
TBMM'de başkanlık yarışı başladı: Beş aday var
TBMM'de başkanlık yarışı başladı: Beş aday var
YPG temsilcisi kadının ABD'li subayla cinsel ilişki videosu ifşa olunca...
YPG temsilcisi kadının ABD'li subayla cinsel ilişki videosu ifşa olunca...
5.8 büyüklüğündeki deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı yorum
5.8 büyüklüğündeki deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı yorum
F-35'e rakip geliyor! Gözler Türkiye'nin üzerinde
F-35'e rakip geliyor! Gözler Türkiye'nin üzerinde
Çorum'da polisten kaçan sürücü yakalandı, ehliyetine 7 yıl el konuldu
Çorum'da polisten kaçan sürücü yakalandı, ehliyetine 7 yıl el konuldu
CHP'li Yunus Emre'nin iddialarına Nuray Başaran'dan yanıt: Ben de araştırdım seni! Benimkiler Belgeleriyle
CHP'li Yunus Emre'nin iddialarına Nuray Başaran'dan yanıt: Ben de araştırdım seni! Benimkiler Belgeleriyle
İzmir'deki grevde kim haklı kim haksız Deniz Zeyrek yazdı ciddi sorunları var
İzmir'deki grevde kim haklı kim haksız Deniz Zeyrek yazdı ciddi sorunları var
Fenerbahçe Beko son dakikada kazandı yarı finale yükseldi
Fenerbahçe Beko son dakikada kazandı yarı finale yükseldi
Kocaeli'de tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Kocaeli'de tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem: 1 ölü 69 yaralı
Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem: 1 ölü 69 yaralı