İBB 5. dalga operasyonunda flaş gelişme! 5 belediye başkanı ve eski vekil de var

İSTANBUL merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu kişiler arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunuyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk soruşturması genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen beşinci dalga operasyonuyla gözaltına alınan 38 kişiden 36'sı sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Bir kişi sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla emniyet ifadesinden sonra serbest bırakılırken, bir kişi ise sevklerden önce adliyeye götürüldü ve tutuklandı.

İfadeler alınıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden gerildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

5 Belediye başkanı ve eski vekil var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden daha sonra 5 zanlı daha yakalanmış, 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.