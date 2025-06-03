BIST 9.009
DOLAR 39,19
EURO 44,81
ALTIN 4.238,93
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kocaeli'de tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 ARF 279 plakalı motosiklet ile 41 AVM 598 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Ceset, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Trafik, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem: 1 ölü 69 yaralı
Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem: 1 ölü 69 yaralı
Oyun uygulamasında tanıştı, taciz etti: Gözaltına alındı
Oyun uygulamasında tanıştı, taciz etti: Gözaltına alındı
Victor Osimhen'in yeni takımında kazanacağı para şoke etti
Victor Osimhen'in yeni takımında kazanacağı para şoke etti
CHP'ye 'kurultay' soruşturması tamamlandı: Kılıçdaroğlu 'mağdur', İmamoğlu 'şüpheli'!
CHP'ye 'kurultay' soruşturması tamamlandı: Kılıçdaroğlu 'mağdur', İmamoğlu 'şüpheli'!
Emmanuel Macron'un bal mumu heykeli çalındı
Emmanuel Macron'un bal mumu heykeli çalındı
Yunanistan'da Batı Nil virüsüne karşı uyarı
Yunanistan'da Batı Nil virüsüne karşı uyarı
Zafer Şahin’den İzmir işçi krizinde gazetecilere sert eleştiri
Zafer Şahin’den İzmir işçi krizinde gazetecilere sert eleştiri
Fenerbahçeli Murat Ülker dev GS bayrağı astı
Fenerbahçeli Murat Ülker dev GS bayrağı astı
Özgür Özel’in 2 ay önceki sözleri ortaya çıktı! Grev çağrısı ters tepti
Özgür Özel’in 2 ay önceki sözleri ortaya çıktı! Grev çağrısı ters tepti
Mersin'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Mersin'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
Bakan Fidan: Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye teşekkür ediyorum
Bakan Fidan: Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye teşekkür ediyorum