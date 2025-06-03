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Sırrı Süreyya Önder'in yerine o isim geldi! İşte DEM Parti’nin yeni Meclis Başkanvekili

Sırrı Süreyya Önder'in yerine o isim geldi! İşte DEM Parti’nin yeni Meclis Başkanvekili

DEM Parti, yeni Meclis Başkanvekili'nin Van Milletvekili Pervin Buldan olduğunu açıkladı. Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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DEM Parti eski Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Önder'in vefatının ardından boşalan koltuğa DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan seçildi.

Sırrı Süreyya Önder'in yerine o isim geldi! İşte DEM Parti’nin yeni Meclis Başkanvekili - Resim: 0

Ekol TV'de yer alan habere göre DEM Parti, grup toplantısında yeni Meclis Başkanvekili olarak Pervin Buldan'ı seçtiklerini duyurdu. Açıklamada "Yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir" denildi.

Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımdaki  tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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