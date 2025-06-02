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YPG temsilcisi kadının ABD'li subayla cinsel ilişki videosu ifşa olunca...

YPG temsilcisi kadının ABD'li subayla cinsel ilişki videosu ifşa olunca...

Fevze El Yusuf, Amerikalı bir subayla yaşadığı cinsel ilişkinin videosu ifşa olunca yer aldığı heyetten ayrılmak zorunda kaldı.

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PKK/SDG'nin, Suriye yönetimi ile müzakere etmek için oluşturduğu heyette PYD kontenjanından yer alan Fevze El Yusuf skandal bir ifşa ile gündemde. Masada YPG'yi temsil eden Fevze El Yusuf'un, Amerikalı bir subayla cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

YPG temsilcisi kadının ABD'li subayla cinsel ilişki videosu ifşa olunca... - Resim: 0Fevze El Yusuf'un bu ilişkiye dair cinsel ilişki videosunun yayınlanınca ortalık karıştı. Fevze El Yusuf, gelişme sonrasında heyetteki görevinden ayrıldı.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu gelişmeyi şu twitle duyurdu:

YPG temsilcisi kadının ABD'li subayla cinsel ilişki videosu ifşa olunca... - Resim: 1

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