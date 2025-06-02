Paul Pogba İstanbul'a geliyor! Fransız futbolcu Süper Lig'de forma giyebilir
Futboldan men cezası biten Paul Pogba'nın yeni adresi Süper Lig devlerinden biri olabilir. Birçok takımın radarında olan yıldız oyuncunun, temsilcisiyle birlikte görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geleceği belirtildi.
Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Futboldan men cezası biten ve yeni adresi uzun süredir merak konusu olan Fransız yıldız oyuncu Paul Pogba, Süper Lig için İstanbul'a geliyor.
Doping kullanımı nedeniyle futboldan men edilen Paul Pogba, cezasının sona ermesiyle sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fransız yıldızın Avrupa'dan ve Süper Lig'den talipleri var.
Aksam'ın haberine göre; sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba, temsilcisiyle birlikte görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelecek.
Süper Lig devlerine önerilen yıldız oyuncunun 4 büyüklerden hangisiyle görüşeceği ise merak konusu. Pogba'nın adı bir süredir Trabzonspor ile anılıyordu.