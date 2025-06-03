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Oyun uygulamasında tanıştı, taciz etti: Gözaltına alındı

Oyun uygulamasında tanıştı, taciz etti: Gözaltına alındı

İstanbul'da 14 yaşındaki H.Ş'yi bir oyun uygulaması üzerinden taciz ettiği iddia edilen 22 yaşındaki A.D., polis tarafından Avcılar’da gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan taciz içerikli yazışmalar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan soruşturma başlattı.

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İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden yapılan taciz içerikli yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu yazışmaların H.Ş'ye (14) ait olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin görüştüğü H.Ş, "2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen kişiyle tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, bu kişinin sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu" beyan etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliği tespit edilen A.D'yi (22) Avcılar'da gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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