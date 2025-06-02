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Fenerbahçeli Murat Ülker dev GS bayrağı astı

Fenerbahçeli Murat Ülker dev GS bayrağı astı

Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan Türkiye’nin en zengin isimlerinden Murat Ülker, Yıldız Holding binasına 5 yıldızlı dev bir Galatasaray bayrağı astı.

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Taraftarı olduğu Fenerbahçe’ye “Bugüne kadar 500 milyon dolar verdim” diyen Murat Ülker bu kez Galatasaray’a destek açıkladı.

Yıldız Holding'e 5 yıldızlı dev Galatasaray bayrağı asan Ülker Galatasaraylılardan alkış aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Ülker, “Spor centilmenliktir! @yildizholding olarak sporu rekabetin çok ötesinde, eşitliğin, ilhamın ve birlikte başarma kültürünün bir yansıması olarak görüyoruz. Bu anlayışımızdan yola çıkarak, Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik aynı zamanda bize üst üste ikinci kez CBL Türkiye Şampiyonu olan basket takımımızın kupaları ve başarıları da eşlik etti” ifadelerini kullandı.

Murat Ülker paylaşımının devamında şunları söyledi:

“Ülkerspor ile temellerini attığımız bu yolculuk, genç sporculara fırsatlar sunmak, Türk sporunun altyapısını güçlendirmek ve uluslararası sahada kalıcı değer üretmek amacıyla sürdü. Geldiğimiz noktada ise, bu desteğin farklı takımların, farklı hikayelerin başarılarında yankı bulduğunu görmek bizler için ayrı bir mutluluk."

"Hatta daha önemli bir şey var, farklı renklere gönül vermiş çalışma arkadaşlarımızla bu tür başarıları birlikte kutlayabiliyor olmak. Takımlarımızın Avrupa Kupaları’nda başarılarının devamını diliyorum.”

Fenerbahçeli Murat Ülker dev GS bayrağı astı - Resim: 0

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