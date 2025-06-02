Bakan Fidan: Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye teşekkür ediyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

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Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir"

Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

"Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar." ifadesine yer veren Fidan, tarafların, insani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardığını aktardı.

Fidan, tarafların, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiklerini, bu metinler üzerinde gelecek günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun bulduklarını kaydetti.

Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldıklarını aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye'ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum."

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenen görüşmelerde, Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaştıklarını söyledi.

Rus basını, Rusya'nın, Ukrayna'ya İstanbul'daki müzakerelerde sunduğu memorandumda, ateşkes için iki seçenek sunduğunu bildirdi.

Türkiye, tarafları 3 yılın ardından aynı masada oturtmayı başardı

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandığını duyurmuştu.