Manisa'da çıkan yangında 140 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında, 120 dönüm buğday ekili tarla ile 20 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü.Abone ol
Selvilitepe Mahallesi Erbiller Sanayi Sitesi arkasında buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 7 itfaiye aracı ve 30 personeli ile müdahale edildi.
Alanda sağlık ve polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulundu.
Yangında, 120 dönümlük buğday ekili tarla ile 20 dönümlük zeytin bahçesindeki bazı ağaçlar zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.