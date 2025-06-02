BioNTech'ten kanser ilacı için 11 milyar dolarlık dev anlaşma

Alman BioNTech, kanser ilacı geliştirmek için ABD'li şirketle 11,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşma sonrası şirketin hisseleri büyük değer kazandı.

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk aşıyı geliştirip onay alan BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeni hedef olarak kanserle mücadeleyi belirleyen Türk bilim insanları, kanser aşısı geliştirmeyi amaçlıyor.

YENİ ANLAŞMA İMZALADILAR

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb'ın (BMS), BioNTech'in araştırma aşamasındaki kanser ilacının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören işbirliği anlaşması imzaladıkları bildirildi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortakları olduğu BioNTech ile BMS tarafından yapılan ortak açıklamada, Alman şirketin, ABD'li şirket ile araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327'yi geliştirmek ve ticarileştirmek için anlaşmaya vardığı belirtildi.

BEDELİ 11,1 MİLYAR DOLAR

Anlaşmaya göre, BMS işbirliği için BioNTech'e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak.

BioNTech ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar alacak.

HEDEF 2026

Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

HİSSELER YÜZDE 20 YÜKSELDİ

Haberin ardından BioNTech'in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara yükseldi.

BioNTech, mRNA teknolojisiyle Kovid-19 aşısını geliştirerek, yine ABD'li Pfizer ile işbirliğine giderek piyasaya sürmüştü.

BioNTech, söz konusu mRNA aşısından 2021'de yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etmişti.