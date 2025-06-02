BIST 9.009
DOLAR 39,19
EURO 44,78
ALTIN 4.250,29
HABER /  GÜNCEL

Erzurum ve Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum ve Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu.

Abone ol

Erzurum kent merkezinde sağanak akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu, sürücüler kentin farklı noktalarında su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Şenkaya ilçesinde de akşama doğru sağanak, yerini doluya bıraktı.

Dolu yağışı, Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasında etkisini arttırdı.

Şenkaya Göle kara yolu ile Şenkaya Değirmenlidere mahallesi ormanlık mevkisi beyaza büründü.

Ardahan merkez ve Göle ilçesinde de sağanak ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Göle'de sağanakla birlikte gökkuşağı oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk, X'in yeni mesajlaşma uygulamasını duyurdu!
Elon Musk, X'in yeni mesajlaşma uygulamasını duyurdu!
BM'den Gazze'de yardım dağıtımı sırasında öldürülen Filistinliler için soruşturma çağrısı
BM'den Gazze'de yardım dağıtımı sırasında öldürülen Filistinliler için soruşturma çağrısı
DEM Parti'nin Meclis Başkanvekili belli oldu
DEM Parti'nin Meclis Başkanvekili belli oldu
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye kilit rol oynadı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye kilit rol oynadı
Real Madrid’de Arda Güler’e özel rol
Real Madrid’de Arda Güler’e özel rol
İsviçre, 7 parça tarihi eseri daha Türkiye'ye iade etti
İsviçre, 7 parça tarihi eseri daha Türkiye'ye iade etti
Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu
Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu
Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı
Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı
Erdoğan 'en büyük arzum' diyerek duyurdu: Putin'i, Zelenskiy'i hatta Trump'ı...
Erdoğan 'en büyük arzum' diyerek duyurdu: Putin'i, Zelenskiy'i hatta Trump'ı...
Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens ülkesine döndü
Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens ülkesine döndü
Ormanlık alanda yürüyüş yapanlar görüp ihbar etti
Ormanlık alanda yürüyüş yapanlar görüp ihbar etti
Dış ticaret verileri açıklandı! Şimşek'ten değerlendirme geldi!
Dış ticaret verileri açıklandı! Şimşek'ten değerlendirme geldi!