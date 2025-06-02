BIST 9.009
DOLAR 39,17
EURO 44,83
ALTIN 4.249,99
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu

Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti. Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Emine Erdoğan, kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim etti.

Türk Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini her platformda destekleyen Erdoğan, ulusal ve uluslararası insani yardımın önemine vurgu yaparak, mazlum coğrafyalara yapılan her bir yardımın umut olmaya devam ettiğini belirtti.

Görüşmede, Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz ise Türk Kızılay'a desteği için teşekkür ettiği Emine Erdoğan'a, günün anısına üzerinde "Hilal-i Ahmer Çiçek Günü"nü anlatan eski zamanlara ait fotoğrafların yer aldığı tablo hediye etti.

Türk Kızılay'ın kurban bağışı kampanyası
Türk Kızılay, bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanyayla Gazze-Filistin başta olmak üzere Türkiye dahil 23 ülkede milyonlarca kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Kızılay, kurban vekaleti bağışlarıyla hem yurt içindeki hem de dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda ve maddi destek sağlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı
Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı
Erdoğan 'en büyük arzum' diyerek duyurdu: Putin'i, Zelenskiy'i hatta Trump'ı...
Erdoğan 'en büyük arzum' diyerek duyurdu: Putin'i, Zelenskiy'i hatta Trump'ı...
Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens ülkesine döndü
Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens ülkesine döndü
Ormanlık alanda yürüyüş yapanlar görüp ihbar etti
Ormanlık alanda yürüyüş yapanlar görüp ihbar etti
Dış ticaret verileri açıklandı! Şimşek'ten değerlendirme geldi!
Dış ticaret verileri açıklandı! Şimşek'ten değerlendirme geldi!
MHP'de bayramlaşma programı belli oldu
MHP'de bayramlaşma programı belli oldu
İBB operasyonlarında gözaltı sayısı 38'e yükseldi
İBB operasyonlarında gözaltı sayısı 38'e yükseldi
İstanbul'daki kritik toplantı biter bitmez Zelenskiy'den açıklama geldi
İstanbul'daki kritik toplantı biter bitmez Zelenskiy'den açıklama geldi
Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosunda zorunlu 2 değişim
Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosunda zorunlu 2 değişim
Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı bitti! Esir takası yapılmasına karar verildi
Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı bitti! Esir takası yapılmasına karar verildi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den İsrail'e tepki: Barbarlık son bulmalı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den İsrail'e tepki: Barbarlık son bulmalı
Cenazeden dönüyorlardı... Yozgat'ta midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Cenazeden dönüyorlardı... Yozgat'ta midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var