Cenazeden dönüyorlardı... Yozgat'ta midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Abone ol
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek için yola çıkan, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 EA 7369 plakalı midibüs, Sivas-Yozgat kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edildi.
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