BIST 9.017
DOLAR 39,18
EURO 44,74
ALTIN 4.227,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cenazeden dönüyorlardı... Yozgat'ta midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Cenazeden dönüyorlardı... Yozgat'ta midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Abone ol

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek için yola çıkan, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 EA 7369 plakalı midibüs, Sivas-Yozgat kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cenazeden dönüyorlardı... Yozgat'ta midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var - Resim: 0

Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edildi.

Cenazeden dönüyorlardı... Yozgat'ta midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mezar üstünde bulunan bebek esrarı çözüldü! Annesi meğer öğrenciymiş ifadesi çıktı
Foto Galeri Mezar üstünde bulunan bebek esrarı çözüldü! Annesi meğer öğrenciymiş ifadesi çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mobil şebekelere BTK onaylı denetim geliyor! "Telefon çekmiyor" sorununu bitirecek düzenleme
Mobil şebekelere BTK onaylı denetim geliyor! "Telefon çekmiyor" sorununu bitirecek düzenleme
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gazze’de can kaybı 54 bin 470’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 54 bin 470’e yükseldi
Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'ten veda mesajı! Taraftara teşekkür etti
Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'ten veda mesajı! Taraftara teşekkür etti
Yemek yiyen öğrenciler fenalaştı! Okulda panik anları
Yemek yiyen öğrenciler fenalaştı! Okulda panik anları
Hande Baladın, Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi
Hande Baladın, Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi
İzmir'deki grevde kılıçlar çekildi Cemil Tugay'ın maaş oylaması hamlesine flaş yanıt
İzmir'deki grevde kılıçlar çekildi Cemil Tugay'ın maaş oylaması hamlesine flaş yanıt
Bakan Mehmet Şimşek, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Bakan Mehmet Şimşek, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Kredi kartı kullanıcıları için yeni dönem: Düzenlemeler yolda
Kredi kartı kullanıcıları için yeni dönem: Düzenlemeler yolda
Alarko'dan kadın girişimcilere destek
Alarko'dan kadın girişimcilere destek
Bursa'da bir kişi eski nişanlısını tabancayla vurup kaçtı
Bursa'da bir kişi eski nişanlısını tabancayla vurup kaçtı
CHP lideri Özgür Özel'den grev açıklaması: Kimse işçiye laf söylememizi beklemesin ama...
CHP lideri Özgür Özel'den grev açıklaması: Kimse işçiye laf söylememizi beklemesin ama...