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Kredi kartı kullanıcıları için yeni dönem: Düzenlemeler yolda

Kredi kartı kullanıcıları için yeni dönem: Düzenlemeler yolda

Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni düzenlemeler için geri sayım başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), değişiklikleri içeren resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

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Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle kredi kartıyla yapılan taksitli alışverişlerde geçerli olan süre sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi gündemde. Bankacılık sektörü, mevcut uygulamalarda yer alan bazı sürelerin kademeli olarak tekrar 12 aya kadar çıkarılmasını talep ediyor.

Diğer yandan, kredi kartı limitlerinin yüzde 25’ine kadar yapılabilen nakit çekim işlemlerinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Bu sınırın korunması planlanıyor.

Yeni düzenlemenin detayları ve kapsamı, BDDK’nın yapacağı resmi açıklamayla netleşecek. Ancak şimdiden hem bankalar hem de kart kullanıcıları açısından önemli değişikliklerin kapıda olduğu ifade ediliyor.

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