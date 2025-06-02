En çok altın alan il bakın neresi? Gram altın fiyatı bugün yeniden yükseldi

Altın fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından bu hafta yeniden yükselişe geçti. Altının gram fiyatı 4.200'ün üstüne çıktı... Çeyrek altın fiyatı 6.896 liraya çıktı. BBDK ise Türkiye'de en çok altın alan ilin hangisi olduğunu açıkladı. En çok altın yatırımı yapan Karabük olurken en az altın alan il ise Tunceli...

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Altın fiyatları geçen hafta 4200'lerin altına kadar inmişti. Kurban bayramı öncesinde altına talep artınca fiyatlar yükseldi. Haftanın ilk gününde yükseliş gram altında şu ana kadar yüzde 1,76'yı buldu. Gram altının fiyatı saat 13.35 itibariyle 4.221 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki artış yüzde 1.8'i bulurken, 3.352 dolarda.

Altın fiyatları saat 13.35 itibariyle şöyle:

Çeyrek altın fiyatı 6.896 TL, Yarım altın 13.979 lira, tam altın fiyatı ise 27.502 liradan işlem görüyor.



Uzmanların tahminlerine göre Altın fiyatları bayram haftasında düşüş değil yükseliş trendinde kalmaya devam edecek. Piyasalar yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarını da bekliyor.