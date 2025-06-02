Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde

Galatasaray’da oldukça başarılı performans gösteren Victor Osimhen taraftarın sevgilisi oldu. Yönetime baskı yapan sarı kırmızılı taraftarlar, Osimhen’in takımda kalması için oldukça istekli. Takımın geleceğine faydalı olacağı düşünülen Osimhen ile görüşmeler devam ederken, Nijeryalı golcünün istediği maaş ve sözleşme detayları belli oldu. İşte detaylar…

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Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen sezona damga vurdu. Napoli'den kiralık geldiği sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun mimarı olan Nijeryalı santrforla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray’ın eski oyuncusu Hasan Şaş, katıldığı bir programda Osimhen’in Galatasaray’dan istediği sözleşmenin detaylarını aktardı.

5 YILLIK KONTRAT!

Hasan Şaş’ın açıklamalarına göre; 26 yaşındaki başarılı golcünün, Galatasaray’dan 5 yıllık sözleşme ve yıllık 20 milyon Euro maaş istediği belirtildi.

Galatasaray, Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli'ye çıkış maddesi olan 75 milyon Euro’yu da ödemek zorunda kalacak.

Nijeryalı genç yıldız Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.