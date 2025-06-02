Huawei'den Babalar Günü'ne özel kampanya

2025 yılında Babalar Günü, 15 Haziran Pazar günü kutlanacak. Huawei, Babalar Günü'ne özel kampanyasıyla 7 bin 500 liraya varan hediye kuponları dağıtacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, Babalar Günü'ne özel kampanyasıyla teknolojiseverlere birçok hediye seçeneği sunuyor.

Şirket, kampanya kapsamında belirli tutarlarda alışveriş yapan müşterilerine tüm ürünlerde geçerli 4 bin ve üzeri alışverişlerde 400, 10 bin ve üzeri alışverişlerde 1200, 15 bin ve üzeri alışverişlerde 2 bin, 30 bin ve üzeri alışverişlerde 4 bin 200, 50 bin ve üzeri alışverişlerde 7 bin 500 lira indirim sağlıyor.

Kampanya, 10 Haziran'a kadar Huawei'nin resmi satış kanallarında geçerli olacak.

Huawei Watch Fit 4 Pro akıllı saatlerde ise 500 lira sepet indirimi üzerine 1200 lira kupon indirimi de tanımlanıyor. Huawei Watch 5, yenilikçi X-TAP sensör teknolojisi sayesinde parmak ucundan EKG, SpO₂ ve kalp atış hızı gibi sağlık verilerini hızlı ve hassas şekilde ölçebiliyor.

Model, 100'den fazla antrenman modu, gelişmiş GPS takibi ve 11 güne varan pil ömrüyle aktif yaşam tarzını destekliyor. Şık titanyum kasası ve safir cam ekranı ve gelişmiş sağlık takibi özellikleri ile model ideal bir hediye alternatifi olarak öne çıkıyor.