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Fenerbahçe'de en fazla süre olan ilk 5 isim Mourinho onları tercih etmedi

Fenerbahçe'de en fazla süre olan ilk 5 isim Mourinho onları tercih etmedi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de en istikrarlı isim, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodrigues oldu. Fenerbahçe'de bu sezon ligde en fazla süre alan ilk 5 isim arasında Türk oyuncu bulunmuyor.

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Süper Lig'de bu sezon sarı-lacivertli formayla 29'u ilk 11'de olmak üzere 31 maçta görev alan Fred, toplamda 2 bin 583 dakika sahada kalarak bu alanda takımda zirveye kuruldu.

Sarı-lacivertli ekibe geçen sezon katılan ve performansıyla dikkati çeken Fred, Avrupa ve kupada da takımının değişilmez isimleri arasında yer aldı.

İlk 5'te Türk oyuncu yok

Fenerbahçe'de bu sezon ligde en fazla süre alan ilk 5 isim arasında Türk oyuncu bulunmuyor.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde vazgeçilmezi olarak öne çıkan Fred'i, 35 maçta 2 bin 314 dakika süre alan Sebastian Szymanski izledi. Aynı maç sayısıyla 2 bin 258 dakika sahada kalan Edin Dzeko üçüncü sırada yer alırken, yine 35 karşılaşmayla Dusan Tadic 2 bin 502, 34 müsabakayla da Youssef En-Nesyri 2 bin 13 dakika süre buldu.

Bu alanda Fenerbahçe'de ilk 5 sırada Türk oyuncu bulunmaması dikkati çekti.

Türk oyuncularda zirvede Mert Müldür

Fenerbahçe'de bu sezon ligde en fazla forma şansı bulan Türk futbolcu Mert Müldür oldu.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 29 maçta 1874 dakika sahada kalan Mert'i, 25 karşılaşmada 1605 dakikayla Çağlar Söyüncü takip etti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun uzun süre faydalanmadığı kanat oyuncusu Oğuz Aydın, ligde 18'i ilk 11'de olmak üzere 25 maça çıkarken toplamda 1589 dakika forma giyerek 3. sırada yer aldı.
Muhabir:Süha Gür

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