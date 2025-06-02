BIST 8.969
DOLAR 39,20
EURO 44,80
ALTIN 4.226,86
HABER /  EKONOMİ

SunExpress uçuş ağına İrlanda'nın Cork şehrini ekledi

SunExpress uçuş ağına İrlanda'nın Cork şehrini ekledi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 yaz sezonunda uçuş ağına İrlanda'nın Cork şehrini ekledi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen ilk uçuş öncesi Cork Havalimanı'nda düzenlenen kutlamada, yolcular Türk mutfağından lezzetleri tanıma fırsatı buldu.

Cork-İzmir direkt tarifeli uçuşları, yaz sezonu boyunca haftada iki kez karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

SunExpress, 2025 yazında Birleşik Krallık ve İrlanda'daki koltuk kapasitesini de bir önceki yıla göre yüzde 25 artırarak, yaklaşık 2 milyona çıkardı. Nisan'da başlayan Glasgow ve Liverpool uçuşlarının ardından, Cork hattı da bölgedeki büyümenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, Birleşik Krallık ve İrlanda'da 13 havalimanında hizmet veriyor.

Dublin'den Antalya ve Dalaman'a düzenlenen seferlere yoğun talebin ardından başlatılan Cork-İzmir uçuşlarıyla SunExpress, İrlanda'dan Ege kıyılarına erişimi kolaylaştırırken, İzmir'den seyahat edenlere de İrlanda'nın güneyindeki kente yeni bir seyahat seçeneği sunuyor.

Almanca konuşulan ülkelerin ardından Birleşik Krallık ve İrlanda, SunExpress'in odaklandığı ikinci pazar olarak öne çıkıyor. Şirketin 2025 yazında uçuş ağına eklediği 15 yeni rotanın 7'si de bu pazardan geliyor.

'Üstün kalitede seyahat deneyimi sunma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Grup Satış Kıdemli Müdürü Tobias Bracht, Cork Havalimanı'ndan İzmir'e ilk uçuşlarını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Bracht, uçuş ağlarını genişletme stratejilerini yansıtan yeni rotanın, İrlanda operasyonlarına verdikleri önemi de ortaya koyduğunu vurgulayarak, 'Cork'tan gelen misafirlerimize İzmir'in zengin kültürünü, tarihini ve sunduğu eşsiz deneyimleri keşfetme fırsatı sunduğumuz bu yeni hatla birlikte yolcularımıza cazip destinasyonlar ve üstün kalitede seyahat deneyimi sunma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Cork Havalimanı Havacılık İş Geliştirme ve İletişim Direktörü Tara Finn de SunExpress'in Cork'tan İzmir'e gerçekleştirdiği ilk uçuşu kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Tara Finn, yaptıkları pazar araştırmalarında Türkiye'ye yönelik doğrudan uçuşlar için güçlü bir talep gözlemlediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

'Yaz sezonu operasyonlarımıza önemli bir katkı sağlayacak bu hattı yolcularımızla buluşturmak adına bizimle işbirliği yapan SunExpress'e teşekkür ederiz. SunExpress, Cork Havalimanı'nda hizmet veren dokuzuncu ve en yeni hava yolu oldu. İzmir hattının son derece başarılı olacağına gönülden inanıyoruz.'

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar! 3 kadın tutuklandı, birinin 113 suç kaydı çıktı
İstanbul'da milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar! 3 kadın tutuklandı, birinin 113 suç kaydı çıktı
Emniyet’ten 160 bin biber gazı daha
Emniyet’ten 160 bin biber gazı daha
Cevdet Yılmaz: 1-2 ay içinde finansal normalleşme bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: 1-2 ay içinde finansal normalleşme bekliyoruz
Vodafone, "5G SA" altyapısı üzerinde VoNR teknolojisinin testini başarıyla tamamladı
Vodafone, "5G SA" altyapısı üzerinde VoNR teknolojisinin testini başarıyla tamamladı
Sabri Ülker Vakfı, TDD işbirliğiyle "6 Haziran Diyetisyenler Günü" programı düzenledi
Sabri Ülker Vakfı, TDD işbirliğiyle "6 Haziran Diyetisyenler Günü" programı düzenledi
Furkan Kızılay evlendi eşi Tutku Yılmaz ile en mutlu günü
Furkan Kızılay evlendi eşi Tutku Yılmaz ile en mutlu günü
MİT Başkanı Kalın'dan Hamas yetkilisiyle telefon görüşmesi
MİT Başkanı Kalın'dan Hamas yetkilisiyle telefon görüşmesi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Bu yöntem amputasyon hastalarına umut oldu
Bu yöntem amputasyon hastalarına umut oldu
Bayram öncesi son kabine toplanıyor! Gündem yoğun işte başlıklar
Bayram öncesi son kabine toplanıyor! Gündem yoğun işte başlıklar
Partiye katılmak istedi kapıdan kovuldu dendi! Nusret'ten şaşırtan iddiaya cevap
Partiye katılmak istedi kapıdan kovuldu dendi! Nusret'ten şaşırtan iddiaya cevap
Annesi kızının yanında öyle şeyler yaptı ki! Ağlamaktan nefessiz kaldı
Annesi kızının yanında öyle şeyler yaptı ki! Ağlamaktan nefessiz kaldı