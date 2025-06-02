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Partiye katılmak istedi kapıdan kovuldu dendi! Nusret'ten şaşırtan iddiaya cevap

Partiye katılmak istedi kapıdan kovuldu dendi! Nusret'ten şaşırtan iddiaya cevap

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'de futbolcular arasında düzenlenen partiye katılmak isteyen Nusret'in kapıdan kovulduğu öne sürüldü. Nusret hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

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Fransız ekibi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain'in futbolcular arasında düzenlediği partiye katılmak isteyen Nusret'in kapıdan kovulduğu öne sürüldü.

Et restoranı zinciriyle dünya çapında ün kazanan ve "Salt Bae" hareketiyle sosyal medyada fenomen olan Nusret Gökçe hakkındaki haberleri yalanladı.

"Böyle küçük şeyleri kafanıza takmayın"

Nusret, Instagram'da yaptığı açıklamada "kovuldu" iddialarını yalanlayarak o anlara ait bir video da koydu. Söz konusu haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nusret, herhangi bir parti olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA otobüsü ile otele geldik, o an orada bulunmamızın nedeni, bizi orada görmek isteyen binlerce hayranımızdı. Ben her zaman olduğu gibi onların sevgisine karşılık vermek ve fotoğraf çektirmek için o alandaydım oluşan yoğunluktan dolayı kendi otelime gitmek için aracımı beklerken kapının önünde arkam dönük bir şekilde Dormen Bey'in bir yönlendirmesi oldu hiçbir şekilde ortada davet parti gibi bir organizasyon yoktu dolayısıyla partiye alınmadığıma dair çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Bilinmesini isterim ki biz hiçbir zaman herhangi bir yere alınmak için değil sevgiyle çağrıldığımız her yere gitmekten mutluluk duyarız. Böyle küçük şeyleri kafanıza takmayın."

Fenerbahçe'nin kupa töreninde yer almıştı

Fenerbahçe'nin Monaco karşısındaki EuroLeague zaferinden sonra sahaya inen Nusret, kupa törenine Ali Koç'la birlikte katılmıştı. Elinde kupayla poz veren Gökçe'nin o anları Fenerbahçe taraftarının tepkisini almıştı.

Partiye katılmak istedi kapıdan kovuldu dendi! Nusret'ten şaşırtan iddiaya cevap - Resim: 0

Dünya Kupası finalinde de sahaya girmişti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ünlü şef Nusret'in kupa töreninde sahaya girip Dünya Kupası'nı kaldırması infial yaratmıştı.

Kupayla poz vermişti

Nusret Gökçe'nin dev final sonrası kupa töreninde sahaya nasıl girdiği ve kupayla nasıl poz verebildiği uzun süre tartışılmıştı. Futbolcuların yanına giden Nusret, Dünya Kupası'yla birlikte fotoğraf çekilmişti.

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