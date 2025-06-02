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Dev bankadan bomba dolar yorumu: Önümüzdeki yıl...

Dev bankadan bomba dolar yorumu: Önümüzdeki yıl...

Morgan Stanley'in tahminlerine göre dolar, önümüzdeki yılın ortalarında en son Covid-19 salgını sırasında görülen seviyelere gerileyecek.

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Stratejistler, 31 Mayıs tarihli bir notta, ABD Dolar Endeksi'nin gelecek yıl bu zamanlar yaklaşık yüzde 9 düşerek 91'e gerileyeceğini öngördü.

Stratejistler, "Faizlerin ve döviz piyasalarının, geniş aralıklarda iki yıl süren dalgalı ticaretin ardından, ABD dolarını çok daha aşağı ve getiri eğrilerini çok daha dik hale getirerek sürdürülecek büyük trendlere başladığını düşünüyoruz" diye yazdı.

NTV'de yer alan habere göre  Meera Chandan liderliğindeki JPMorgan Chase & Co. stratejistleri geçen hafta yatırımcılara ABD para biriminde düşüş eğiliminde olduklarını, bunun yerine yen, euro ve Avustralya dolarına bahis yapılmasını önerdiklerini söyledi.

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