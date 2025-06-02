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Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 5 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 5 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile sürücü Kuvrağ ve otomobildeki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 5 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Resim: 0

Yaralanan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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