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Vali Gül’den sosyal medya linçlerine tepki: Adaletin yeri mahkeme salonudur

Vali Gül’den sosyal medya linçlerine tepki: Adaletin yeri mahkeme salonudur

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 16 milyonluk nüfusuyla dev bir metropol olan İstanbul’da münferit suçların yaşanabileceğini ancak bu olaylara karşı güvenlik güçlerinin 7/24 görev başında olduğunu belirtti. Gül, suçlulara cezayı devletin verdiğini vurgulayarak, sosyal medyada kişileri hedef göstermenin kamu düzenini zedeleyeceğini ve adaletin yerinin mahkeme salonları olduğunu ifade etti.

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı açıklamada, İstanbul’un yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden büyük bir metropol olduğuna dikkat çekerek, bu denli büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçların yaşanabileceğini, ancak önemli olanın bu olaylara karşı devletin hızlı ve etkili şekilde müdahale etmesi olduğunu belirtti. Vali Gül, güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşın huzuru için görevde olduğunu vurgulayarak, yaşanan her olayın sosyal medyada paylaşılmasının ve kişilerin açık şekilde hedef gösterilmesinin kamu düzenini zedeleyip toplum vicdanını yaralayabileceğini ifade etti.

Sosyal medyada oluşan linç kültürünün hem hukuki hem vicdani sorumluluk doğuracağını kaydeden Gül, “Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır.” dedi. Açıklamasında tüm vatandaşları sağduyulu ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmeye davet eden Vali Gül, toplumsal huzurun korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu da vurguladı.

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