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Elon Musk eteğindeki taşları döktü Trump'a dokundurdu: Hayal kırıklığına uğradım

Elon Musk eteğindeki taşları döktü Trump'a dokundurdu: Hayal kırıklığına uğradım

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) haksızlığa uğradığını ve "günah keçisi" ilan edildiğini söyledi. Must, "yönetimin yaptığı her şeyi" onaylamadığını, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı "fikir ayrılıkları" yaşadığını açıkladı.

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Musk, CBS kanalında yayımlanan röportajında, "Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü." dedi.

Hükümet tarafından herhangi bir kesinti yapıldığında, ABD halkının bundan dolayı DOGE'u suçlar hale geldiğini belirten Musk, bunun "haksızlık" olduğunu savundu.

Musk, İnsanların, hükümetin verimliliğini artırmak için kurulan DOGE'un, Sosyal Güvenlik çeklerini almalarını engelleyeceğini düşünmelerinin de "tamamen yanlış" olduğunu belirtti.

DOGE'taki görevini bırakmasının ardından uzay çalışmalarına ağırlık vereceğini belirten Musk, Trump'ın ABD Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bütçe tasarısı konusunda duyduğu hayal kırıklığını anlattı.

"Devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım"

Musk, "Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım." ifadelerine yer verdi.

"Ben daha küçük bir hükümetin savunucusuyum, daha büyük bir hükümetin değil." diyen Musk, giderek büyüyen ABD hükümetini, ülkede hantal yapısıyla bilinen ve bu konudaki eleştirel yaklaşımların film senaryolarına yansıdığı "Motorlu Taşıtlar Dairesi"ne benzetti.

"Biraz sıkışmış durdumdayım"

Başkan Donald Trump'ın danışmanlığını yaptığı sürede, "yönetimin yaptığı her şeyi" onaylamadığını, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı "fikir ayrılıkları" yaşadığını söyleyen Musk, "Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım, yani, yönetime karşı konuşmak istemiyorum. Ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

DOGE'un kurucusu Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk sıralarda yer alan Musk, Trump'ın ikinci dönem seçilmesi için kişisel sermayesinden 288 milyon dolar harcamıştı.

Trump da her fırsatta övdüğü Musk'ı sık sık Oval Ofis'e ve kabine toplantılarına davet etmişti.

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