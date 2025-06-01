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Lig bitti, Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Lig bitti, Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Süper Lig'in sona ermesiyle 2026 Ocak ayında düzenlenecek yeni formatlı Süper Kupa'nın katılımcıları ve eşleşmeleri netleşti. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak turnuvada Galatasaray, Trabzonspor ile; Fenerbahçe ise Samsunspor ile karşılaşacak.

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Süper Lig'in sona ermesinin ardından Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu. Yeni Süper Kupa formatına göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktı.

KATILIMCILAR BELLİ OLDU

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Süper Lig 2'ncisi Fenerbahçe, Süper Lig 3'ncüsü Samsunspor ve Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor, Süper Kupa'ya katıma hakkı kazandı.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

2026 Ocak ayında oynatılması planlanan Süper Kupa'da muhtemel eşleşmeler şu şekilde:

Galatasaray - Trabzonspor
Fenerbahçe -  Samsunspor

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