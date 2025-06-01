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Barış müzakereleri için İstanbul’da kritik buluşma

Barış müzakereleri için İstanbul’da kritik buluşma

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin, barış müzakerelerinin yeni turu için 2 Haziran’da İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda bir araya gelmesi bekleniyor. Rus heyetine Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Kırımlı Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık edecek.

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Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin, yarın saat 13.00'te İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya gelmesi öngörülüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.

RUS HEYETİ İSTANBUL'A YOLA ÇIKTI

Rusya Devlet Başkanı’nın yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki bir Rus heyeti, TASS haber ajansının haberine göre Ukrayna ile yapılacak müzakerelere katılmak üzere dün İstanbul'a hareket etti.

UKRAYNA HEYETİ BAŞKANI KIRIMLI SAVUNMA BAKANI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın İstanbul’da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu netleştirdim. Heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" dedi.

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