Barış zirvesi öncesi Ukrayna'dan Rusya'ya büyük operasyon! 40'dan fazla Rus uçağı imha edildi

Yarın İstanbul'da yapılacak 'barış' zirvesi öncesi Ukrayna ordusu, Rusya havalimanlarındaki bombardıman uçaklarına saldırdı. Ukrayna basını, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağının dronlarla imha edildiğini duyurdu.

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Rusya ve Ukrayna heyetleri, savaşı sona erdirme yönünde yarın (pazartesi) İstanbul'da bir araya gelecek. İstanbul'da yapılacak barış zirvesi öncesi Ukrayna, Rusya'ya karşı büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun ana odak noktası, Rusya'nın hava kuvvetleri. Ukrayna medyasına göre, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağı dronlarla imha edildi.

Ukrayna Gizli Servisi, yaptığı açıklamada, "Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus topraklarının derinliklerinde düşman bombardıman uçaklarını yok etmek için büyük çaplı bir özel operasyon yürütüyor." ifadelerini kullandı.

2 milyar dolarlık zarar

Ukrayna basınına göre Kiev, Rus topraklarındaki Olenya ve Belaya havaalanlarını hedef aldı. İlk tahminlere göre Rus uçaklarına verilen zarar 2 milyar doları aşıyor. Uçakların onarımının zaman alacağı ve bazı platformların tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

En büyük İHA saldırılarından biri

"Web" kod adlı saldırının, Ukrayna'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük insansız hava aracı operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor. Drone sürüleri, hedef hava üslerine eş zamanlı olarak yönlendirilerek geniş çaplı tahribata yol açtı.

Resmi açıklama yok

Saldırıya ilişkin hem Ukrayna hem de Rusya tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Zelenskiy'den yarınki zirveye ilişkin açıklama

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna savunma ve dışişleri bakanları ve güvenlik birimlerinin yetkilileri ile toplantı düzenlediğini belirtti. Ülkesinin bağımsızlığını korumak için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan önce pozisyonları da belirledim." ifadesini kullandı. İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerinde gündeme getirilmesi gereken konular hakkında bilgi paylaşan Zelenskiy, şunları kaydetti: "Birincisi tam ve koşulsuz ateşkes. İkincisi tutukluların serbest bırakılması. Üçüncüsü kaçırılan çocukların geri verilmesidir. Güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlamalıyız. Sadece liderler temel sorunları çözebilir. Pazartesi günü heyetimize (Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, cuma günü yaptığı açıklamada, Rus heyetin pazartesi günü İstanbul'da olacağını duyurmuştu. Peskov, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç elde edilmesi gerektiğini belirterek, "Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar" demişti.