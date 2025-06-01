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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular! Köylüler 10 yıl önce aldıkları kararı hala uyguluyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular! Köylüler 10 yıl önce aldıkları kararı hala uyguluyor

Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbeyli köyünün 10 yıl önce aldıkları kararı uygulamayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular! Köylüler 10 yıl önce aldıkları kararı hala uyguluyor - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayı bırakma çağrısı üzerine 2015'te harekete geçen köylüler, o tarihten bu yana sigaradan uzak yaşam sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular! Köylüler 10 yıl önce aldıkları kararı hala uyguluyor - Resim: 2

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyün sokaklarında, evlerde ve kıraathanelerde sigara içilmiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular! Köylüler 10 yıl önce aldıkları kararı hala uyguluyor - Resim: 3

Kararlı duruşuyla "sigara içilmeyen köy" olarak anılan Haydarbeyli'de bu bağımlılığın yerini yürüyüşler, sohbetler ve birlikte zaman geçirilen temiz ortamlar aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular! Köylüler 10 yıl önce aldıkları kararı hala uyguluyor - Resim: 4

Köyün Türkiye'ye örnek olmasını istedi

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Abdullah Ceylan, AA muhabirine, ziyarette bulunduğu Haydarbeyli köyünün gösterdiği toplumsal iradenin Türkiye için örnek olduğunu söyledi.

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