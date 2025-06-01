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Beşiktaş'ta erkek arkadaşını öldüren kadın adliyeye sevk edildi! İlk ifadesinde...

Beşiktaş'ta erkek arkadaşını öldüren kadın adliyeye sevk edildi! İlk ifadesinde...

Beşiktaş'ta arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan kadın, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Demet Ç'nin (34) Kocaeli Çayırbaşı'ndaki polis merkezine giderek Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'ndeki evde arkadaşını bıçakla öldürdüğünü söyleyip teslim olması üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, Zilif Öztürk'ün (39) cansız bedeniyle karşılaştı. Öztürk'ün evli olduğu, Demet Ç. ile ara sıra görüştükleri belirlendi.

Demet Ç'nin ilk ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini, ancak neden yaptığını hatırlamadığını beyan ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Demet Ç, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

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