Borcu olanlar dikkat! Pazartesi günü ödemeyenler yanacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı, 7440 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanan mükellefleri 24’üncü taksit ödemesini 2 Haziran Pazartesi gününe kadar yapmaları konusunda uyardı. Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda yapılandırmanın ihlal sayılacağı belirtildi.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefler için önemli bir hatırlatma yaptı. Başkanlık, taksitle ödeme seçeneğini tercih edenlerin yapılandırılan borçlarının 24’üncü taksitini en geç 2 Haziran 2025 Pazartesi günü ödemeleri gerektiğini duyurdu.

SON TARİHE KADAR YATIRILMALI

Yapılan açıklamada, bir takvim yılı içinde üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesinin kanunun ihlal edilmesi anlamına geleceği vurgulandı. Bu nedenle mükelleflerin, mayıs ayı taksiti olarak belirlenen 24’üncü taksit tutarını belirtilen son tarihe kadar yatırmaları önem taşıyor.

GEÇ ÖDEME ZAMMI UYGULANACAK

Ayrıca, bu yıl içinde ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitlerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi gerektiği belirtildi. GİB, taksitlerin gecikmesi halinde her ay için gecikme zammı oranında ek ücret uygulanacağını hatırlatarak, yapılandırmanın ihlal edilmemesi için ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.