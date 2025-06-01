Victor Osimhen yaptığı olay paylaşımı anında sildi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, sosyal medyada yaptığı kendisi için hazırlanan veda videosunu yanlışlıkla paylaştı ve kısa sürede sildi.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, takımın hücum hattına damga vuran Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir veda paylaşımıyla gündeme oturdu.

Osimhen, kendisi için hazırlanan ve "Hazır olunmayan veda. Osimhen'in Galatasaray macerası sona erdi" ifadesinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Ancak paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı.

Bugün İstanbul'dan ayrılması beklenen 25 yaşındaki golcünün adı, Suudi Arabistan ve İngiltere başta olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Galatasaray yönetimi ise sezon boyunca etkili performans gösteren Osimhen’in durumuna göre transfer planlamasını şekillendirecek.