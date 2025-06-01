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MİT ile ISI'dan ortak operasyon! Özgür Altun yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT ile ISI'dan ortak operasyon! Özgür Altun yakalandı

MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.

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MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.

Ayrıntılar birazdan...

MİT ile ISI'dan ortak operasyon! Özgür Altun yakalandı - Resim: 0

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