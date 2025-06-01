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İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Yardım almaya çalışan insanlara saldırı: En az 30 ölü

İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Yardım almaya çalışan insanlara saldırı: En az 30 ölü

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin batısında, insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi. Saldırıda en az 30 kişi öldü, 115 kişi yaralandı.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

Son günlerde benzer saldırıların arttığına dikkati çeken kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunu sistematik şekilde uyguladığını belirtti.

İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Yardım almaya çalışan insanlara saldırı: En az 30 ölü - Resim: 0

Sadece son birkaç günde İsrail'in saldırılarında yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha öldürüldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyor. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi sonucu Gazze’de yaşayan milyonlarca insan kitlesel açlıkla karşı karşıya bırakıldı.

İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Yardım almaya çalışan insanlara saldırı: En az 30 ölü - Resim: 1

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi’nde eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma neden oldu. Devam eden saldırılarda şu ana kadar 54 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce sivil ise yerinden edilmiş durumda.

İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Yardım almaya çalışan insanlara saldırı: En az 30 ölü - Resim: 2

Gazze’de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreçte İsrail’in yürüttüğü politikalar, sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Yardım almaya çalışan insanlara saldırı: En az 30 ölü - Resim: 3

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