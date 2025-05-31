Trabzon'da 6 gün önce dereye düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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Cenaze, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Vali Aziz Yıldırım (sağ 2), Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gelerek baba Abdülgani Ramzi Alshaikh'e (sol 2) baş sağlığı diledi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.