Mourinho maç sonu açıkladı! 'Yarın Türkiye'den ayrılıyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor maçının ardından eIN Sports'un sorularını cevapladı.

Mourinho açıklamasında, "Ligi ikinci bittirdik. Hedefimiz bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir hissiyattaydım ama sonrasında takımın odağını sağlamak zordu. İlk yarıda da bunu görebiliyordunuz. Zorlu bir durumdu bizler için. Aylarca ligde iyi mücadele sergilediğimiz düşünüyorum. Bazı dönemlerde garip şeyler olduğunu hissettik. Avrupa Ligi'nde de önemli işler yapmaya yaklaşmıştık. Harika bir iş çıkarmaya çok yaklaşmıştık. Genel olarak bizim için bu sezon hayal kırıklığı oldu."

"SORULARIN CEVAPLARI BARİZ AMA SORUYORSUNUZ"

Jose Mourinho, "Sezon başından bu yana size sorduğumuz, özellikle puan kayıplarıyla ilgili sorularda, kendisi neden soruları küçümsedi?" sorusuna şu yanıtı verdi verdi, "Bu soruların cevapları bariz olduğu için. Bir hoca yeni geldiği zaman, insanlar umutlu olur. Matematiksel olarak bunu şampiyonluk şansınızın kalmadığı anla kıyaslarsanız, stat boş olur, tepkiler olur. Ben hiçbir zaman oyuncularımı suçlamadım. Kötü bir sonuç aldığımızda ilk üzülenler onlar. Şu anda bana mutlu musunuz diye sormazsınız. Kazandık ama bugün mutlu değilim. Soruların cevapları bariz ama bunu soruyorsunuz. Zaten bilinen bir şey. Özellikle maçtan sonra yorgun olduğumuzdan hoş cevaplar olmayabilir ama en azından kibar olmaya çalışıyorum."

"3 AYRILAN İSİM OLACAK"

"Teknik heyette değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu Mourinho şöyle yanıtladı, "Haberlerde yazılan şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü benim ekibim, benim sorumluluğumdur. Ekibimden mutluyum. Kulüp mü gönderdi derseniz, bu doğru değil. Siz mi gönderdiniz derseniz bu da doğru değil. Günün sonunda bu değişikliğin yapılması sonucuna vardık. Bazı ayrılanlar olacak ekibimde. Ayrılanlarla da karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırarak vedalaştık. Bu tarz şeyler her yerde normal karşılaşır. Her yerde olabilen şeyler, burada sıradışı karşılanıyor. 3 ayrılan isim olacak teknik ekibimden, yeni katılan 2 kişi olacak."

"YARIN TÜRKİYE'DEN AYRILIYORUM"

"Yarın, yaklaşık 11.5 ay sonra Türkiye'den ayrılıyorum. Ameliyat olduğum dönemde bile antrenman kaçırmadım. Biraz araya ve dinlenmeye ihtiyacım var."